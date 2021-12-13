男子突遭陌生人咬傷　原來對方認錯情敵

浙江杭州一名黃姓男子近日開車出門，突然被一名陌生男子衝入車內咬傷，又將其內褲撕爛。黃男被咬至臉部、頸部和手臂等處有牙印，傷口紅腫、流血，需入院治療和接種防感染的疫苗。警方接報後調查發現，原來是葉姓男子「點錯相」，誤以為黃男是情敵，遂咬傷對方洩憤。目前葉男被警方行政拘留13日。

內媒上周六（11日）報道稱，黃男9月30日晚開車出門時，剛駛出地下停車場，發現有一男一女從路邊經過。該名陌生男子突然攔在車前，跳入副駕駛座，勒着黃男的頸部，並咬向對方十多下。黃男感到十分愕然，不知為何「得罪」對方，「我說你是誰，他也不理我，就是咬」。

黃男表示，從開始被咬到自己掙扎落車，整個過程大概持續7、8分鐘。他落車後準備報警，對方卻上前搶走他的手機和車匙。黃男入院治療，醫生診斷為多處皮膚裂傷，需休養半個月。他原定10月1日的訂婚儀式只能取消，需賠償酒店約10萬元人民幣（約12萬港元）的費用。

黃男怒斥葉男事後未有道歉，也無任何經濟賠償。警方隨後調查發現，涉事男女剛分手不久，女方將物件歸還予男方，後者誤以為在此時開車出現的黃男是女方的現任男友，憤怒下便出現上述情況。