唐鳳展示地圖區分大陸台灣　白宮中斷畫面

唐鳳展示的地圖以紅色和綠色區分大陸及台灣。

美國白宮上周舉行民主峰會，台灣代表政務委員唐鳳於上周五（10日）一場小組會議展示一張以顏色區分中國大陸和台灣的地圖，惹怒白宮，下令中斷唐鳳的畫面，只留聲音。

英國傳媒周日（12日）引述多名知情官員報道，唐鳳視像出席關於「對抗數碼威權主義」的小組會議時，背後一張簡報以顏色區分亞洲政體的開放度，其中台灣及大部分亞洲政體標示為代表「開放」的綠色，大陸、老撾、越南、北韓標示為代表「封閉」的紅色。白宮及國家安全委員會官員見到地圖感憤怒，立即傳電郵質問國務院，白宮最終下令中斷轉播唐鳳的畫面，只出聲音，在畫面寫上「台灣的部長唐鳳」，稍後又加上聲明指「與會者發言純屬個人意見，不反映美國政府立場」。

華府事後向台灣投訴，台灣則不滿畫面被刪除，唐鳳回應指畫面中斷跟地圖無關，應該是技術問題。美國白宮拒絕回應，國務院則解釋是技術問題，重視唐鳳與會。

知情官員指美方反應過敏，地圖要表達的根本無關國界。美國國家安全委員會官員則指，會議預演時沒有那幅地圖，質疑是否有人存心借圖表達訊息。另有消息人士稱，白宮指示刪除畫面顯然是政策問題，完全是內部反應過敏，事件反映華府雖然多次重申支持台灣，但實際上可能不是那麼堅定。