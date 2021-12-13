內地昨增101宗確診　浙江爆疫13公司停產

內地周一（13日）公布前一日新增101宗新冠肺炎確診病例，其中21宗為境外輸入，80宗本地確診當中，浙江省佔74宗。該省近一星期累計報告138宗確診病例，受疫情影響，當地周日（12日）晚共7家上市公司發布臨時停產公告；目前當地已有13家上市公司發布相關停產公告。

浙江新增確診病例55宗由紹興市報告，寧波和杭州分佔14和5宗。該省疾控中心副主任蔣健敏於周四的疫情記者會上表示，三地病毒均屬於Delta變種病毒。紹興市疫情防控辦公室當晚發公告，該市上虞區新大通超市初步發現有多人檢測受感染，要求於本月2至9日進出超市的市民盡快向居住地報告，並落實健康監測和核酸檢測。

周四晚宣布停產的上市公司之一晶盛機電在公告中表示，該公司積極響應政府的防疫措施，自當日起將公司及下屬公司位於上虞的廠區開始有序停產，遏制疫情擴散和蔓延。復產時間將根據疫情防控部門相關要求及通知情況決定。

除浙江外，前一日新增本地確診病例分布為內蒙古5宗、陝西1宗；新增境外輸入病例為上海、廣東各5宗，廣西4宗，北京、雲南各2宗，吉林、江蘇和浙江各1宗。同日新增17宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計99,780人確診，現有1,381宗確診，累計4,636宗死亡病例。