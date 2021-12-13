全國首個　全磁懸浮人工心臟獲批上市

第二屆重症心臟病大會於上周六（11日）在廣東深圳舉行，會上江蘇蘇州同心醫療公司正式宣布其研製的「植入式左心室輔助系統CH-VAD」（人工心臟）已獲批上市，這也是中國首個正式上市的全磁懸浮人工心臟。

中國工程院院士、國家心血管病中心主任、阜外醫院院長胡盛壽表示，CH-VAD作為中國首個具有完全自主知識產權的全磁懸浮心室輔助裝置正式獲得上市，標誌着中國在心血管領域最複雜的植入醫療器械研製方面邁出重要一步，將推動中國心力衰竭的外科治療迎來全新時代。接下來，規範化的技術培訓、安全有效切實可行的療法、行業的標準和規範制訂、國家醫療保障水平的不斷提高等，都將促進中國在這個領域的健康可持續發展。

報道稱，該人工心臟主要為進展期難治性左心衰患者血液循環提供機械支持，用於心臟移植前或恢復心臟功能的過渡治療。其核心技術主要為全磁懸浮血泵技術，目前已取得中國和美國多項專利，是國內首款自主研發的新一代人工心臟。此前，全球僅有的一款全磁懸浮人工心臟產品來自美國雅培。

這款中國人工心臟厚度只有26毫米，直徑50毫米，重量不到180克。與美國同類產品相比，在手術侵犯性、感染風險、裝置可靠性等關鍵性能上佔優。該人工心臟於上月25日正式獲得國家藥品監督管理局批准上市。同心醫療始創人陳琛表示，產品上市後將開展更多臨床研究，公司下一個目標是將產品推向歐美市場。