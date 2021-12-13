文在寅：不抵制北京冬奧　中美朝同意韓戰終戰宣言

南韓總統文在寅伉儷周日（12日）啟程前往澳洲，展開為期4天的國事訪問。文在寅與澳洲總理莫里森周一（13日）在坎培拉舉行會談，雙方簽署逾10億澳元（約56億港元）國防協議，全面提升戰略夥伴關係。文在寅另在記者會上表示，並沒考慮抵制北京冬奧會，又指中美朝3國原則上同意發表韓戰終戰宣言。

今年是澳韓建交60周年，文在寅成為澳洲自去年初因疫情關閉國境以來，首位訪澳的外國元首。他與莫里森高度評價兩國建交以來，基於民主和市場經濟等共同價值不斷深化發展友好合作關係，並宣布將雙邊關係升格為全面戰略夥伴關係。

二人亦見證一項價值逾10億澳元的國防協議簽署，是澳洲與亞洲國家簽署歷來金額最大的國防協議。當中包括韓國軍工巨頭韓華將在維多利亞省第二大城市吉朗，為澳洲陸軍建造30門自行榴彈炮和15輛裝甲彈藥補給車，料將創造至少300個就業職位。南韓總統府官員指，文在寅此行亦會助南韓確保稀土等供應鏈，並討論加強碳中和技術、太空網絡等領域合作。

文在寅在與莫里森結束會談後舉行記者會，提到韓方沒有考慮抵制北京冬奧會，並指包括美國在內，沒有任何一國建議韓方參與「外交抵制」北京冬奧會。文在寅亦表示，美國、中國和北韓原則上同意，正式宣布1950年代開始的韓戰正式結束，韓方將致力實現終戰宣言，相信此舉有助恢復韓朝和美朝停滯不止的對話。

即上「半島局勢」專頁