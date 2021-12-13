無錫星巴克疑用過期食材　食安守則陽奉陰違

在內地200多個城市有逾5,100家直營店的知名咖啡品牌星巴克，近日被內媒揭露使用過期食材，製成各款飲品售出。內媒更稱，門店主管和店員「言傳身教」篡改保質期長達一周，另承諾「開封後不過夜」的包點，亦在翌日偷偷上架。周一（13日）上午，品牌客服回覆內媒查詢稱對事件不知情，已關閉涉事門店展開調查。

今年10月，內媒記者應聘進入位於江蘇無錫的一家星巴克門店工作，負責製作包括咖啡在內的各種飲品。上班後不久，記者便發現食品安全的相關規定在店內形同虛設，例如曾發現存放在雪櫃的液體朱古力和抹茶雖已過期，仍沒按規定報廢處理。記者更發現，使用過期食材在店內並非特殊情況，而是主管和店員心知肚明的慣例。

當記者發現店內部分食材沒有保質期標籤時，有店員便解釋，「因為（食材）已經過期，就把標籤撕掉了」。記者曾向當值主管反映有食材過期，但對方卻吩咐記者繼續使用。除使用過期食材，店內一些食材的保質期標籤常常被隨意篡改。記者發現，有店員將新的紅茶倒入半滿的壺中混合，隨後貼上新的保質期標籤，令原本已經過期的茶可以多用一天。

在另一家同樣位於無錫的門店，記者除發現店員將賣剩的麵包蛋糕偷偷再出售，又用吧枱的專用毛巾來清理垃圾桶。對於為何不及時將過期的食材報廢，有星巴克員工向記者解釋，公司要考核門店的營業額和利潤率，如果食材成本花費過高，數據會不好看，而食材報廢的話，「就算店內的成本」。該員工坦言，儘管公司有嚴格規定，但執行卻存在問題。

其中一家涉事門店的工作人員周一回覆內媒查詢時強調，店內肯定不存在過期食材繼續賣的情況，當地相關部門正在調查，門店及公司將公布調查結果。星巴克中國則發聲明稱，已關注到上述報道，對報道中所涉及的食品安全問題深感震驚，公司已於第一時間關閉這兩家門店，並立刻啟動深入調查。