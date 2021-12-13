辛集市詳列特困人士資料　涉洩私隱惹關注

河北省辛集市政府官網日前公布一份城鄉特困人員公示名單，當中詳列2,000多人的個人資料。該市政府辦工作人員表示，會立刻查找網頁並處理。社會輿論廣泛關注事件，有人認為此舉侵犯私隱，不但傷害弱勢群體的自尊心，亦擔心他們會成為不法分子實施精準詐騙的目標。

在上述名單中，列出大批城鄉特困人員所屬街道或鄉鎮、社區、姓名、性別、特困類別和金額，更公布他們的完整身份證號碼等私隱資料。報道指，訊息公開行為涉及法律問題，當地多部法律法規對個人資料保護及其邊界已有明確規定。但近年來，不少地方政府網站也出現洩露身份證號碼等問題，凸顯有關部門把關審核程序存在缺失，部分執法人員法治意識淡薄。

報道又指，惠民資金支出等訊息公開有客觀需要，但公布多少卻不能隨便處理。這些個人資料遭公開，可能令相關人士生活和工作受騷擾，甚至被不法分子利用於實施精準詐騙。有數據顯示，逾90%的電信網絡詐騙是由於個人資料外洩導致。辛集市一事警示基層政府要提高意識，在法治軌道上統籌推進各項工作，各地各部門應開展對本地官網個人資料保護的調查和整改，對洩露私隱造成嚴重後果的人追究責任。