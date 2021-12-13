中研院員工染疫揭6大疏忽　實驗操作未按流程

針對台灣的中研院基因體研究中心P3實驗室前女助理疑在工作期間感染新冠病毒，中研院院長廖俊智周一（13日）前往立法院作專案報告，初步調查發現實驗室犯下6大疏忽。除了染疫助理外，實驗室當時還有另一人未按流程穿脫安全裝備。衞福部長陳時中表示，後續懲處還看調查結果，會依法懲處相關負責人。

中研院研究人員染疫事件發生後，指揮中心緊急對實驗室進行環境採樣，發現至少5個地方包括桌面、門把等有殘留病毒。調查報告提出的疏忽包括：實驗室發生意外後未按標準流程通報；染疫助理未在生物安全櫃操作老鼠；穿脫防護裝備未依標準流程；新人訓練不足；實驗室操作過程中疑未有管理或資深人員監控。

染疫助理第一次在10月中被帶有Gamma變種病毒的實驗老鼠咬傷，通過錄影畫面得知，當時實驗室管理人員不在場，惟管理人員和負責人獲悉後也未上報。該助理第二次在上月22至26日期間出事，當時操作帶有Alpha和Delta變種病毒的老鼠，被帶有Alpha的老鼠所咬。由於助理所述與實驗室紀錄有出入，確實日期仍有待釐清。

針對實驗室未給予員工完整訓練，疑為造成感染的關鍵。陳時中周一上午到立法院開會前表示，人手不足是大家都會遇到的困難，不過找到人以後，就應該好好訓練。對於有立委稱染疫助理曾到醫院要求自費檢測但遭拒，陳時中解釋該助理應先通知衞生部門安排採檢。

另網傳女助理第一次被鼠咬後，因主管不在場而改向中心的生物安全官報告，後來被直屬主管訓斥，其後在網上發酵成職場欺凌事件，更被質疑是造成染疫事件未通報的原因。惟該實驗室前負責人詹家琮周一強調，事件起因是涉事助理對於主管的指摘存在不同認知，否認事件涉及欺凌。他也指出，該助理第二次被鼠咬後沒有按流程通報，實驗室根本無法就事件通報。