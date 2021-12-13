台北美國學校收開槍恐嚇　今停課一天

位於台灣台北市士林區的台北美國學校（Taipei American School）周日（12日）報警指，有一名男子在網絡社群留言「明天早上要開槍掃射學校」。校方為確保學生安全，周一（13日）停課一天。警方派員持衝鋒槍在校門口戒備，並在調查中找到涉事帳號屬於一名該校學生。

警方表示，周日接報指一名男子在網上發表有關對師生不利的言論，恐嚇稱要在周一到校開槍掃射。校方感到受威脅，由警衞室向士林警分局報案後，立即啟動安全機制，以電郵通知家長決定翌日停課一天，並在學校官網公布。警方立即組成專案小組，擴大追查疑犯身份，找到帳號屬於該校一名14歲男生，這名學生家住信義區。

但該名男生在家長陪同下，到信義分局三張犁派出所報案，並提告妨害電腦使用罪，指其社交軟件Snapchat Discord帳號被盜用發文，他已刪除涉事貼文。警方追查IP位址發現，發文者分別在美國、埃及和印度登入帳號，不排除是遭黑客入侵盜用。士林分局已全面提升警戒，與校方建立即時聯繫機制，並增派人手巡邏。

駐台記者郭良傑報道