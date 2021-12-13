立委趙正宇涉貪風波　檢方二度不起訴

台灣太平洋流通投資股份有限公司前董事長李恒隆，為爭奪SOGO經營權行賄立委，多人去年被起訴貪污罪。其中涉案的立委趙正宇及助理林家騏，因貪污罪證不足，只被控財產來源不明罪、稅捐稽徵法、詐欺罪等。但因趙家中搜出不明巨款，台灣高檢署將涉貪部分發回續查，台北地檢署周一（13日）仍認為二人貪污罪嫌不足，二度偵結不起訴。

檢調人員去年追查李恒隆行賄立委案時，在趙正宇家中搜獲920萬元（新台幣，下同，約258萬港元）現金，認為趙其中170萬元（約48萬港元）財產來源不明並起訴他，其餘金額無受賄證據，處分不起訴，也未有起訴他貪污罪。檢方第一次作出不起訴處分後，依職權向二審聲請再議，高檢署審閱認為一審檢察官未盡查證義務，發回台北地檢署再行偵查。

台北地檢署第二次依貪污罪調查趙正宇後，還是無法查得他收賄對價關係，周一再度就貪污罪作出不起訴處分。但台北地檢署認為，檢調人員在趙家中查獲的現金，除了已被起訴的170萬元外，其餘750萬元（約210萬港元）現金的來源趙的說詞無法釋疑，故聲請將750萬元部分併案審理，要求台北地院合議庭依財產來源不明罪追究趙的刑責。