林秉樞疑享特權打疫苗　市政府稱派人調查

台灣民進黨立委高嘉瑜遭前男友施暴事件的主角林秉樞，近日再被爆料利用人脈關係，享特權優先接種2劑美國莫德納疫苗。高嘉瑜周一（13日）被問到此事時回應，「如有不法就請法院去調查林秉樞」。台北市政府發言人陳智菡同日證實，林確實在7月15日於小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗，會派人調查，並請診所說明。

台北市議員游淑慧和媒體人朱凱翔周日（12日）在Facebook爆料稱，林秉樞分別於7月中和10月初在台北小禾馨診所及台中榮總醫院接種2劑莫德納疫苗。游淑慧指出，根據過去的資料顯示，林並不屬於在7月中和10月初開放接種疫苗的對象當中，「除了年齡資格不符外，7月中、10月初，開放施打的都是『AZ（阿斯利康疫苗）』」。

陳智菡周一上午證實，林確實在7月15日時於小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗，當時其健保卡上未註記林是第七類國安相關人員，為何能在該時間接種疫苗，會再派人調查。至於替林秉樞接種第一劑的小禾馨診所則表示，當時林是診所內吳姓護士的男友，是以同住家人名義到診所接種殘劑。

另台中市衞生局也證實林在台中榮總打完第二劑，細節由院方釐清。台中榮總則表示，查明後會統一對外說明。