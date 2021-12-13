中國民航機場建設集團副總經理　涉嚴重違法受查

內媒周一（13日）引述官方消息報道，中國民航機場建設集團有限公司黨委委員、副總經理肖亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組、陝西省紀委監委消息指，肖亮涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組紀律審查和陝西省監委監察調查。年約45歲的肖亮是北京順義人，有在職研究生學歷，於2006年12月入黨。

肖亮在機場相關公司及部門任職多年，2005年11月起任北京首都機場擴建工程指揮部飛行區項目部總經理；至2008年1月任首都機場股份公司飛行區管理部經理，至翌年6月兼任公司黨總支書記。他於2010年9月起，擔任中國民航機場建設集團公司黨委委員、副總經理，由2018年12月至今，出任國家民航局聯合重組成立的中國民航機場建設集團有限公司黨委委員、副總經理。

此外，民航空管投資管理有限公司黨委委員、副總經理兼民航空管技術裝備發展有限公司黨委副書記、總經理潘慶革亦涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組紀律審查，以及陝西省寶雞市監委監察調查。