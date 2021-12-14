內地16個月破逾2700宗文物犯罪案　拘逾5千人

內地公安部周一（13日）在新聞發布會上指出，自去年8月31日以來，公安部會同國家文物局組織部署開展了新一輪全國打擊防範文物犯罪專項行動，截至今年11月30日，全國公安機關共偵破各類文物犯罪案件2,704宗，打掉文物犯罪團夥585個，逮獲疑犯5,368人。會上國家文物局表示，全國已經有26個省份將文物安全納入政府年度考核評價體系。

公安局刑事偵查局二級巡視員鄭翔表示，這輪全國打擊防範文物犯罪專項行動，重點是打擊盜掘古文化遺址古墓葬、盜竊石窟寺石刻、盜竊古建築及其搆件、盜竊損毀革命文物等違法犯罪活動。在逮獲的疑犯當中，22人為公安部A級通緝逃犯，追繳各類文物6.1萬件。破獲案件數、逮獲疑犯數和追繳文物數均超過此前三次專項行動的總和。

國家文物局督察司司長陳培軍在發布會上表示，中國有不可移動文物76萬多處，還有眾多分布在各地未知古遺址古墓葬，這些珍貴文物都是犯罪分子覬覦的目標。在各類文物犯罪活動中，盜掘古文化遺址、古墓葬的案發率最高。為落實政府各有關部門參與打擊防範文物犯罪行為，該局開展了3項工作，包括推動落實政府的主體責任、強化部門的監管責任，以及落實管理使用單位的直接責任。