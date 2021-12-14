內地人口增量創59年新低　官員促落實三孩政策

中國國家統計局對1949年以來歷年人口淨增長梳理後發現，去年淨增人口數量創下59年來新低，原因與疫情和育齡婦女數量減少有關。

根據國家統計局近期發布的《中國統計年鑑2021》顯示，2020年相比2019年，全國人口淨增204萬人，是自從1962年以來的新低。數據顯示，1960年，受三年自然災害影響，1960年、1961年總人口連續兩年下降。1962年迅速反彈，當年淨增人口達到了1,436萬人。其後，從1963年開始到1975年，年淨增人口均超過了1,500萬人。

步入21世紀，2000年淨增人口是39年來首次下降到1,000萬以下，為957萬人。到2010年，年淨增人口更跌至只有641萬人，但到2012年又回升至1,006萬人，成為本世紀以來的新高。隨着2016年全面二孩政策實施，年淨增人口便從當年的906萬人按年遞減，到去年僅204萬人。

據人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，從現有情況來看，人口總量增加缺乏動力，出生人口愈來愈少，也就愈來愈接近人口死亡交叉，即死亡人口多於出生人口。全國政協人口資源環境委員會副主任，中國計劃生育協會黨組書記、常務副會長王培安日前受訪時表示，生育率太低，凸顯老齡化問題，削弱經濟社會發展的活力，加重經濟社會的負擔。因此要把三孩生育政策及配套措施落實，提高出生人口數量，改善人口年齡結構，推動實現適度生育水平。