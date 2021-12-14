中法舉行經濟財金對話　促疫下加強多邊合作

第八次中法高級別經濟財金對話周一（13日）以視像形式舉行，由中國國務院副總理胡春華與法國財長勒梅爾一同主持。雙方提到在新冠疫情下，加強經貿、國際和多邊事務合作。另法方聲明已與中方簽署協議，以確保即使出現非洲豬瘟疫情，豬肉貿易也能繼續進行。

據中國官方報道，胡春華在會上提到，中法元首在今次已兩次通話，就兩國加強各領域合作達成重要共識。在雙方努力下，中法在雙邊貿易創歷史新高，雙向投資快速增長，農業合作成效顯著，願與法方繼續深化重點領域互利合作。

勒梅爾表示，法方願與中方進一步深化經濟財金合作，加強應對氣候變化、世貿組織改革等多邊議題的溝通協調，深化農業、金融等領域合作，在推動兩國務實合作中取得更多成果。

另據英媒報道，法國財政部就今次會議發表的聲明指出，勒梅爾與中方討論國際貿易問題，提及法國和歐盟對公平競爭條件的承諾，並要求中方採取更多措施、在該方面做更多工作。另法財政部亦表示，已就豬肉供應與中方簽署協議，中國將允許法國未受非洲豬瘟影響的地區出口豬肉。