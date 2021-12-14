廣州街道升級門禁系統　按月收費被指不合理

廣東省廣州市有市民在官媒留言板發文反映，天河區某街道辦事處近日進行出租屋智能門禁系統升級工程，要求收取每月5元（人民幣，下同，約6港元）的門禁卡費用，質疑是亂收費。當地街道辦其後回覆稱，有關工程是為加強街道出租屋和來穗人員管理，收費情況屬於市場行為。

據網民10月27日在官媒網站向廣州天河區委書記留言稱，該區棠下村推動出租屋安裝門禁系統工程，門禁卡每人按月收費。根據統計，棠下村約有25萬人，算起來單是門禁卡收費一個月是125萬元（約155萬港元），一年即1,500萬（約1,860萬港元）。網民指出，即使是換鎖，加上工人工資和稅收，花費也不應如此巨大，質疑收費不合理。

廣州市天河區人民政府棠下街道辦事處上周五（10日）回覆表示，有關決定是為提升出租屋和來穗人員信息管理水平，壓減出租屋的刑事、治安案件，提供更好的來穗人員服務。該辦市處根據市、區的有關工作要求全面推動系統建設工作，由智能門禁系統公司籌集社會資金，協助街首進行改造工程。

該辦事處強調，公司在安裝門禁系統前已與物業的屋主協商並簽署協議，收取的門禁管理費主要目的為維持管理團隊運作和維護門禁設備及門禁系統。門禁公司將安排專人24小時待命，負責維護該街轄內智能門禁，出現故障可以在1小時內到達現場處理。