紹興單日增38宗確診　菜市場成播疫關鍵

內地周二（14日）公布前一日新增76宗新冠肺炎確診病例，其中25宗為境外輸入，51宗本地確診當中，浙江省佔44宗。該省紹興市過去一星期累計報告144宗確診和1宗無症狀感染病例。在疫情最嚴重的上虞區，發現20多宗個案均與當地一間生鮮超市（菜市場）有關，成這輪疫情擴散的關鍵點。

據浙江衞健委消息，前一日該省新增的確診病例中，38宗來自紹興、寧波4宗、杭州2宗，另有1宗境外輸入。由上周二（7日）至本周二凌晨零時，紹興的疫情急速增長，單在上虞區已有141人確診和1人無症狀感染，越城區則有3宗確診。浙江省衞健委副主任夏時暢周一受訪時預計，隨着當地在封控區每天進行核酸篩查，料逐步發現新病例。為切斷病毒傳播鏈，當地或採取更嚴格的防疫措施，包括將密切接觸和次密切接觸者送往集中隔離。

夏時暢又表示，當地菜市場內有確診病例和之前一場喪禮有關聯，然後造成菜市場內檔主的相互傳播，再加上很多人使用現金買菜，造成前期排查出現一定困難。後期通過其他手段，如閉路電視、社區張貼公告等形式，已排查出菜市場密切接觸和次密切接觸者共8,000多人。但他表示，隨着防疫措施嚴格落實，當地疫情料於本月底前受控。

除浙江外，前一日新增本地確診病例分布為內蒙古5宗，黑龍江和陝西各1宗；新增境外輸入病例為廣西7宗，上海6宗，廣東4宗，雲南3宗，福建2宗，浙江、河南和湖南各1宗。同日新增15宗無症狀感染病例，其中境外輸入11宗，4宗本地個案均在黑龍江齊齊哈爾市。至今內地累計99,856人確診，現有1,431宗病例，累計4,636人死亡。