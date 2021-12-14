無錫市監部門查全市星巴克　再發現15處問題

內媒周一（13日）揭露江蘇省無錫市2間星巴克門店存在使用過期食材和篡改保質期標籤等情況後，無錫市、區兩級市場監管部門隨即對全市其他星巴克門店開展排查，再發現多15處問題。

據無錫市市場監管微信公眾號消息稱，市、區兩級市場監管部門對涉事的星巴克震澤路店、昌興大廈店進行重點檢查後，初步核實相關企業有更改食品原料內控期限標識、使用超過內控期限原料的行為，已責成涉事門店停業整改。市場監管部門同步對全市其他82間星巴克門店開展排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放凌亂、消毒紀錄不全等15處問題，均已責令整改。

消息稱，該市市場監管局下階段將繼續組織市、區兩級力量，對2間涉事星巴克門店進行深入調查，依法嚴肅查處。另從即日起，在全市部署開展以打擊虛假標註生產日期、保質期為重點的食品安全專項整治行動。

星巴克中國周一晚10時許再就事件致歉，指經過調查，已確認涉事門店職員確實存在營運操作上的違規行為，公司除對涉事門店採取閉店調查和整改外，也立即對國內所有門店啟動食品安全標準執行情況的全面自查，並組織對所有門店零售夥伴重新培訓，嚴格落實公司食品安全制度。公司又將增加來自內部及第三方的定期檢查與突擊檢查頻率與範圍，強化食品安全問題的夥伴內部舉報通道；探索更多技術手段，減少人為操作因素的干擾，從源頭杜絕同類事件發生。