微博屢發違禁訊息　負責人遭約談罰款300萬人民幣

國家互聯網信息辦公室官方微信於周二（14日）發布消息稱，該辦公室負責人近日約談新浪微博主要負責人和總編輯，針對近期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或傳輸的訊息，情節嚴重，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人，同時對其營運主體北京微夢創科網絡技術有限公司作出行政處罰，共罰款300萬元（人民幣，下同，約372萬港元）。

國家互聯網信息辦公室負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全訊息發布審核、公共訊息巡查、應急處置等訊息安全管理制度，加強對其用戶發布訊息的管理，不得為違法違規訊息提供傳播平台。該辦公室將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障人民群眾合法權益，維護網絡空間天朗氣清。

微博同日透過社區管理官方帳號發聲明，強調誠懇接受主管部門批評，認真落實整改要求，堅決履行好主體責任，將按照主管部門要求，成立整改落實工作小組，推進軟色情整治專項治理，並推進同質化惡意營銷專項治理。

今年頭11個月，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，已對新浪微博共實施44次處置處罰，多次予以頂格50萬元（約62萬港元）罰款，累計罰款1,430萬元（約1,776萬港元）。