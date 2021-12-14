陸向尼加拉瓜捐100萬劑疫苗　台外長首回應斷交風波

尼加拉瓜上周突然宣布與台灣斷交，改與北京恢復外交關係。尼加拉瓜政府代表從中國大陸返回後，宣布獲陸方捐贈100萬劑新冠疫苗，其中20萬劑於周一（13日）運抵當地。台外長吳釗燮周二（14日）首度回應斷交風波，稱外交部人員為捍衞邦交已盡了最大努力。

尼加拉瓜官員周日（12日）表示，他們極度感謝與北京恢復外交關係。總統奧爾特加的兒子、總統顧問之一穆里洛（Laureano Ortega Murrillo）則稱「我們帶回了好消息」，宣布大陸向尼加拉瓜人民捐贈疫苗。其中載有20萬劑國藥疫苗的中國國航班機，飛抵該國首都馬那瓜。該國成年人口中只有38%完成接種，至少67%已打第一劑。

吳釗燮在今次斷交風波中，被在野黨要求問責下台。他周二早上出席台美日三邊印太安全對話，向傳媒提到尼加拉瓜早前大選期間，可能挑戰總統權威的人紛紛入獄，引起民主陣營制裁，奧爾特加因此找上大陸及俄羅斯。他指出，民主峰會把大陸排除在外，因此陸方挑定時機對台灣邦交國下手，形容是非常複雜的國際局勢背景。他又指，後續的撤館、人員安排、館產處理以至雙方協議等都陸續進行中，希望很快有結果。