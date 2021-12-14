華與多國355政黨發聲明　反對以民主之名干涉內政

內地官媒周一（13日）報道，全球140個國家和地區355個政黨、社會組織和智庫以各種方式聯繫中共中央對外聯絡部，發布《關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明》，強調民主是人類政治文明發展的重要成果，發展是人類社會的永恒追求，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式，反對以民主之名干涉他國內政。

聯合聲明認為，實現民主有多種方式，不同國家和地區歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主。

聲明又指出，評價一個國家民主與否，關鍵在於人民有沒有投票權和廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到的口頭承諾能實現多少，制度和法律規定了怎樣的政治程序和政治規則和能否真正執行，以及權力運行規則和程序是否民主並受監督和制約。

聲明強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判；國際關係民主化是時代潮流，踐行真正的多邊主義是實現國際關係民主化的必經之路；人類正面臨各種挑戰和全球性問題，必須形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效應對。