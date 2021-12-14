華就規範人工智能軍事應用　首向聯合國提立場

中國特命全權裁軍事務大使李松周一（13日）在瑞士日內瓦召開的聯合國《特定常規武器公約》第6次審議大會上，向大會提交《中國關於規範人工智能軍事應用的立場文件》。這是中國首次就此領域問題提出倡議，內容聚焦人工智能軍事應用涉及的研發、部署、使用等重要環節，並就如何在軍事領域負責任地開發和利用人工智能技術提出解決思路。

李松指出，隨着人工智能技術的快速發展和廣泛應用，人工智能安全治理成為國際社會共同課題，而有關技術在軍事應用，在戰略安全、治理規則、道德倫理等方面可能產生深遠影響和潛在風險。中方認為，各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，通過對話與合作，就如何規範人工智能軍事應用尋求共識，構建有效治理機制，避免人工智能軍事應用給人類帶來重大損害甚至災難。

李松又表示，規範人工智能軍事應用有利於增進國家間互信、維護全球戰略穩定、防止軍備競賽、緩解人道主義關切，也有助於打造包容性和建設性的全球安全夥伴關係，在人工智能領域推動構建人類命運共同體。