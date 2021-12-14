雙北停電9成受災戶不賠償捱轟　台電急檢討

台電在台北市文山區的萬隆變電站周日（12日）變壓器故障致起火，造成台北和新北近31萬戶停電；惟台電只對停電逾1小時的用戶提供1.08元新台幣（約0.3港元）減免電費補償，甚至有28萬戶因停電不到1小時而不獲賠償。台電董事長楊偉甫周二（14日）表示，正檢討如何比對513及517大停電個案方式處理賠償，將在未來兩天提供方案。

台電日前表示，會依營業規章規定為受停電影響的用戶扣減電費，但按此計算約九成用戶不賠，餘下一成用戶僅賠約1元新台幣，引起各界猛烈批評。楊偉甫接受廣播節目訪問時表示，因有賠償規定可參考，同事當日先引用現有規定加以說明，但今年5月13及17日發生大停電後，開始使用個案方式處理，目前正檢討如何比照辦理，包含提供電費折扣。據報，所有停電戶獲專案補償的方案最可能獲得通過。

楊偉甫又指，萬隆變電所9台變壓器其中一台故障後，冷卻絕緣油因高溫起火燃燒，引起大規模停電，是首次同類事故。台電周一（13日）已邀請6名外部專家及10多名內部專家檢討，認定事件屬意外，不存在人為破壞。楊指出，現有室外變電所設備已用了20幾年，希望能遷入室內，卻因地方意見尚未達成共識。他強調，變電所沒輻射問題，台電也有其他室內變電所甚至地下變電所，希望經過此次事故後能讓文山區新的室內變電所盡快啟用。