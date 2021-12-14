廣州發現省內首宗Omicron病例　為境外輸入

廣東省廣州市疫情防控新聞發布會周二（14日）表示，發現該省首宗新冠變種病毒Omicron境外輸入病例。這亦是繼天津後，內地錄得的第二宗Omicron輸入病例。

報道稱，患者為一名67歲男性，上月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均無感染。上周六（11日），患者解除隔離後乘中國國際航空CA1837航班，從上海飛往廣州白雲國際機場，再返回越秀區華樂街天勝村65號家中居家隔離，翌日社區衞生服務中心替他例行採集核酸樣本，周一（13日）凌晨通報結果顯示受感染，經市、區疾控中心採樣覆核結果相同。患者轉至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，經進一步檢查確診，目前病情穩定。

廣州市疾控中心對該患者的鼻腔拭子樣本進行病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心覆核和國家疾控中心確認，驗出其感染的病毒為Omicron病毒株。截至周二中午12時，當地累計排查10,544名重點場所篩查人員，結果均無感染；累計採集環境樣本132個，4個顯示受感染均於患者住所發現。

廣州市越秀區委常委、常務副區長郭環在記者會上表示，發現病例後，該區迅速啟動疫情處置應急預案，並根據專家意見，對重點區域實行分級分類管控。與患者同幢的居民，周一已全部送往集中隔離醫學觀察。針對患者所住及管控區內的各樓宇，亦已進行全面消毒，並在排污渠道投放了消毒藥物。管控區同日安排專人值守，同時聯繫超市和新鮮快遞，設置無接觸的臨時存放點，為市民供應生活物資。截至周二中午，已經完成約650單物資配送。

另外，天津市新冠疫情防控指揮部辦公室主任、天津市衞健委主任顧清周二接受內地官媒專訪時表示，當地首宗Omicron感染病例來自歐洲，患者入境時體溫正常，申報無異常；經海關檢疫排查採樣後，核酸檢測結果顯示其受感染。該病例是一名無症狀感染者，目前無咳嗽、發燒等症狀，正在天津定點收治醫院隔離。