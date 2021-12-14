美卿批華咄咄逼人　誓抗南海非法行動

美國國務卿布林肯周二（14日）在印尼首都雅加達一間大學發表美國印太戰略演講，他批評中國在印太地區作出咄咄逼人的行動，引起區內國家憂慮，揚言美國及盟友和一些南海主權聲索國將抵制任何非法行動。

布林肯重申，美國會堅決捍衞以規則為本的國際秩序，確保印太地區保持開放和無障礙的目標不是要打壓任何國家，而是保護所有國家在不受脅迫和恐嚇下選擇自己的道路。美國會加強與日本、南韓、泰國和菲律賓等區內盟友的關係，強化與印太夥伴的國防和情報能力，捍衞開放安全的互聯網，這不是以美國為中心或以中國為中心的地區競爭。提到緬甸，布林肯指華府會致力向緬甸軍政府施壓，要求停止暴力、釋放被扣留人士，並恢復民主。

中國外交部發言人汪文斌同日回應指，美國一方面渲染鼓吹所謂的中國威脅，一方面又表示無意同中國衝突，這種自相矛盾的做法同中美元首會晤的精神不符，也難以得到地區國家的認同。如果美國要為亞太地區和平發展發揮建設性作用的話，就應尊重以東盟為中心的區域合作架構，而不是以意識形態劃線，拼湊小圈子，挑動集團對抗。他說，美方挑動分裂隔閡，煽動對立對抗的做法在世界上不受歡迎，在亞太地區更加行不通。