親歷者談涉疆恐襲　暴徒倣效美國911

新疆維吾爾自治區政府周一（13日）召開第64場涉疆問題新聞發布會，邀請13名新疆恐襲案件的受害者、親歷者以及家屬講述遇襲經歷。會上播放多宗襲擊的現場影片，部分案件畫面為首次曝光。

其中「和田劫機案」的親歷者迪力夏提·艾山憶述，2012年6月29日，他乘搭一班由新疆和田機場飛往烏魯木齊的航班，起飛後不久機上廣播指有暴徒要劫機。他與多名乘客及機組人員隨即與暴徒展開殊死搏鬥，經10多分鐘成功把暴徒制服。艾山形容，暴徒受境外「三股勢力」蠱惑，企圖倣效美國911事件，達到所謂「殉教進天堂」的險惡目的。

此外，會上披露了1990年4月5日，克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣巴仁鄉武裝暴亂案的現場畫面，顯示一批恐怖分子攜帶衝鋒槍、手槍、炸藥包、手榴彈等武器，糾集200餘人，攻擊阿克陶縣巴仁鄉政府，合共劫持10名人質，殘殺6名武警，炸毀2輛汽車。會上指出，案件由東突恐怖組織策劃實施；是新疆民族分裂勢力經過10年宣傳後實施的第一宗嚴重暴力恐怖案件。

會上亦公布了2009年7月5日，烏魯木齊打砸搶燒殺嚴重暴力犯罪事件的現場畫面。當日數以萬計的恐怖分子在市區多處同時行動，殺害群眾和襲擊政府機關、公安武警、居民住所、商店、公共交通設施等，造成331個店舖和1,325輛汽車被砸燒。會上指出，案件由境內外東突勢力組織策劃，是新中國成立以來人員傷亡最多、財產損失最大、影響最為惡劣的一宗嚴重暴力犯罪事件。