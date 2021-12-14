被控受賄6042萬人民幣　國電前副總經理認罪

中國國電集團有限公司（簡稱國電）前黨組成員、副總經理謝長軍涉受賄、為親友非法牟利、國有公司人員濫用職權一案，周二（14日）由河北省邯鄲市中級人民法院一審公開開庭審理。謝長軍在最後陳述中表示認罪，法庭宣布擇期宣判。

邯鄲市人民檢察院起訴謝長軍，指他於2002年至2020年利用擔任龍源電力集團公司總經理、中國國電集團公司副總經理等職務便利及職權地位，為有關單位和個人在項目承攬、職務調整、人員入職等方面謀取利益，單獨或夥同他人非法收受折合約6,042萬元人民幣（約7,410萬港元）的財物。他亦涉於2012年至2013年，利用職務便利安排下屬企業以明顯高於市場的價格向其親友經營管理的公司採購商品，並徇私舞弊、濫用職權，造成國有資產損失2,393萬多元人民幣（約2,934萬港元）。

檢察機關提請以受賄罪、為親友非法牟利罪、國有公司人員濫用職權罪追究謝長軍的刑事責任。周二的庭審中有人大代表、政協委員、新聞記者等30多人旁聽，公訴機關出示相關證據，謝長軍及其律師進行了質證，謝進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪。法庭其後宣布休庭，擇期宣判。