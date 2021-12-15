與民眾口角　派出所副所長警容不整遭停職

內地周一（13日）網上流傳一段短片，指重慶市兩江新區一名網約車司機，因與乘客小孩在車內嘔吐賠償一事發生糾紛，要求民警幫助聯繫乘客重新賠付。惟一名沒有身穿制服的派出所副所長因勸說不果而與司機發生爭執，前者更被斥警容不整和態度粗暴。兩江新區公安分局周二（14日）表示，涉事副所長已被停職受查。

涉事影片以「兩江新區大竹林派出所副所長警容不整、對待群眾態度粗暴」為題，一名疑是涉事副所長的黑衣男子，面對拍片者提出「為甚麼不穿警服」的質疑，態度蠻橫地回應：「我穿不穿衣服（警服）要和你講？」這名男子之後更指向拍片者威脅道：「你只要敢（把影片）發上去，就追究你的責任。」

兩江新區公安分局表示，事發於周日（12日），茍姓網約車司機與女乘客因小孩在車內嘔吐賠償問題而爭執。該分局大竹林派出所民警接報後到場，女乘客表示可陪同去洗車並支付費用，司機拒絕並要求現金賠償。經民警、民眾勸解和雙方協商後，司機同意賠付100元人民幣（約120港元），乘客支付後各自離開。

惟同日稍後，司機來到大竹林派出所，聲稱經詢價洗車、除味合共花費了180元人民幣（約216港元），要求民警幫助聯絡乘客重新賠償。派出所值班副所長丁萌和民警勸說司機，多體諒嘔吐是年幼小孩的無意行為；惟司機不聽勸解，執意要求派出所要在當晚解決追加賠償事宜。反覆勸說無效後，丁萌與司機發生口角。

兩江新區公安分局指，由於丁萌因對待民眾的態度簡單粗暴，已經被停止執行職務及接受調查處理。此外，他當值期間的穿着不規範，分局已經批評糾正。