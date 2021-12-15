女大生不滿被插隊　持玻璃杯追打男子後頸

廣東醫科大學一名女學生近日在學校飯堂內，持玻璃杯追打一名男子後頸，後者浴血當場。女學生報稱男子當日較早時候曾在她前方插隊，她勸阻無果更反被打，盛怒下才攜玻璃杯打人。不過該校學生引述閉路電視指，是女學生先出手推人。

網傳情況顯示事發於周日（12日），起初涉事女學生和受傷男子一同在飯堂內排隊，等候結帳。突然，女學生大聲質疑男子插隊，男子表示否認，雙方發生口角。女學生其後朝男子踢了4腳，男子隨即把女學生按在地上制服。及後，女學生先行離開飯堂，返回宿舍。

惟不久，女學生持玻璃杯折返飯堂，並以玻璃杯砸向尚在排隊的男子後頸。當事男子在社交平台表示，其當時感到後腦一熱，見是女方施襲，遂再把其制服，交由飯堂職員處理。未料女子強行掙脫控制，再持玻璃碎片襲擊，導致男子手部受傷。在路人攙扶下，男子前往學校醫療室治理。

不過女事主在社交平台發文指出，她起初是好脾氣地問男子是否有插隊，男子竟惡言相向，她見狀才推開對方，對方便動手打人。多名該校網民質疑其行為過激，男子罪不至此。女事主遂與網民對罵，又堅持是對方先出手打人、自己也有受傷。廣東醫科大學暫未回應事件。