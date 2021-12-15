退伍義務役官兵召集率不足4成　遭質疑公平性

台灣軍方擬改革後備戰力，明年將試行「14天教育召集新制」，採取一年一召、後退先用的原則。但台媒周二（14日）引用國防部統計數據指出，召訓編管期12年內退伍的義務役軍士官、8年內退伍的義務役士兵有逾70萬人，但有約43.7萬人從未被教召，整體比率不足四成，被外界質疑公平性。

台國防部相關統計顯示，由2013至2020年退伍的義務役士兵共約58.6萬人，有約38.6萬人從未被教召，約10.2萬人被教召過1次，約9.7萬人被教召2次，1人被教召3次。自2009年間至2020年退伍、處於12年編管期限的義務役退伍軍官和退伍義務役士官共有11萬多人，從未召集訓練者達5萬人，召訓1次的有2萬多人，召訓2次為3萬多人，召訓3次只有18人。以上均無人被召訓4次或以上。

有退伍義務役軍官質疑，台國防部單方面延長教育召集年限，令民眾失去信任，將影響志願役軍士官招募成效，變成惡性循環。另有退伍義務役士官指出，國防部曾說找沒召到4次的「補足到4次」，但事實上沒人被召訓4次或以上，認為國防部公然說謊。