破特大淫穢表演網絡組織　涉資近1億人民幣

湖南省岳陽縣公安局周一（13日）通報，近日破獲一宗特大網絡組織淫穢表演案，成功搗破3個涉黃手機程式（APP），女主播為用戶提供「1對1」裸聊類的淫穢直播表演，涉案金額近1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。5名主要疑犯已被依法刑事拘留，案件正進一步調查中。

案情指，公安局10月在網上巡查時發現李某笑涉嫌組織涉黃APP「某火」，女主播為用戶提供每分鐘6元（約7.2港元）的直播。警方其後成立專案調查組織淫穢表演案，成功鎖定主要疑犯侯某、李某笑、童某及若干名疑犯，並發現上述3人同時涉嫌組織、營運兩個涉黃APP「某瀾」和「心某鄰」。

專案組發現3個涉黃APP共有40多萬註冊用戶，有約7,000名女主播串演於其中，主播遍布湖南、湖北、貴州、雲南、福建等地。註冊會員可透過充值兌換虛擬金幣，以虛擬金幣打賞、贈送禮物等方式讓主播進行不同裸露尺度的淫穢表演。平台利用「拉人頭」打賞方式擴展，遂在短時間內吸引主播和用戶註冊。

在全面掌握案件犯罪事實、犯罪團夥人員結構、分工及成員真實身份後，專案組上周二（7日）出動60人在湖南省內岳陽市、郴州市、益陽市同時開展收網行動，抓獲涉案11名涉案人員，負責平台經營、管理、技術維護的核心5名疑犯落網。