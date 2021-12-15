內地昨增67宗確診　東莞即日開展全民檢測

內地周三（15日）公布前一日新增67宗新冠肺炎確診病例，其中17宗為境外輸入，50宗本地確診。廣東省廣州市周二（14日）出現全國第二宗Omicron感染病例，該省全日共新增8宗確診和無症狀感染個案。東莞連日出現本地確診，當地嚴控聚集性活動，黃旗觀音古寺、大嶺山森林公園觀音寺、東城圖書館、茶山圖書館及沙田文化藝術中心等公共場所均已暫停開放。

據廣東衞健委通報，周二全省新增本土確診病例2宗，均為東莞報告，在對省外涉疫地區返粵人士核酸檢測中發現；新增本土無症狀感染2人，同樣由東莞報告，在納入集中隔離觀察的密接者中發現。另全省新增境外輸入確診和無症狀感染病例各2宗。

東莞市疫情防控指揮部辦公室周二深夜發通告稱，為防止疫情進一步擴散，定於周三對全市（除松山湖、寮步、大嶺山、黃江、常平、東坑外）常住人口、來莞人士開展全民核酸檢測。任何人無正當理由不配合檢測，需承擔相應法律責任。廣州市交通運輸局同日表示，為配合東莞市有關疫情管控措施，自周三首班車起調整兩地常規巴士線路，包括3條路線不進入東莞市，另2條線臨時停運。

除廣東省病例外，前一日新增本地確診病例分布為浙江45宗，內蒙古3宗；新增境外輸入病例為陝西4宗，上海、雲南3宗，廣西2宗，吉林、浙江、山東各1宗。同日新增24宗無症狀感染病例，除廣東報告的本地個案，其餘20宗均為境外輸入。至今內地累計99,923人確診，現有病例1,460宗，累計4,636人死亡。