汕頭婦遭家暴反刺死丈夫　法院判防衞過當惹質疑

廣東省汕頭市45歲女子許某琴，因長期遭丈夫鄭某松家暴，曾入稟法院提出離婚但不獲判離。去年6月鄭某松酒後闖進許女房間並掐其頸，許女於是拿鉸剪將對方刺死。許女其後依故意傷害罪起訴，汕頭潮南區人民法院近日審理案件，認定許女「防衞過當」，判其3年有期徒刑，緩刑3年。但多名律師學者卻認為許女屬正當防衞，質疑法院裁決未考慮被告所受威脅。

事發於去年6月15日，鄭某松當晚闖入許女的房間後，掐住她的頸並打其頭部，許女的父親趕到後也被打。許女之後用保溫瓶、鉸剪反抗，雙方推撞過程中倒地，鄭某松再次掐住許女的頸，之後許女便用鉸剪刺中了鄭某松的胸部致其死亡。經鑑定，鄭某松右肺多處破裂、血氣胸形成繼發失血性休克死亡。許女之後被警方帶走並因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留。另許女事後向丈夫的親屬賠禮道歉，並獲諒解。

汕頭潮南區人民法院就案件宣判後，多名律師學者提出質疑，認為從法院認定的事實來看，許女用鉸剪時被死者掐頸，已侵害許女的人身安全，應認定許女的防衞沒有「超過必要限度」，屬「正當防衞」。

另曾給許女提供法律援助的廣東某律師事務所工作人員稱，許女長期遭受家暴並訴請離婚，但當地法院第一次一般都不會判決離婚，即使有家暴情況。而此案發生於許女第二次進行離婚訴訟期間，案件尚未開庭。針對許女因遭家暴提出離婚未獲准，汕頭潮南區人民法院審判管理辦公室工作人員表示，需要了解相關情況後再回覆。