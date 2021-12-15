美媒揭華為參與中國監控　追蹤政治人物

中國電訊設備商華為一向否認與中國政府監控計劃有關，美國《華盛頓郵報》周二（14日）公布一份調查報道披露，華為在協助中國政府追蹤民眾上發揮的作用，遠比其所承認的更廣泛。

《華郵》檢視100多份超過3,000頁、華為曾在網站上公開的中文宣傳資訊簡報，發現該公司宣傳其技術可在5項監控項目幫助政府部門，包括錄音分析辨識個人身份、監控拘留中心以管理意識形態再教育和囚犯勞動安排、追蹤特定政治人物的位置、協助新疆地區警察監控少數民族，以及幫助零售商使用面部識別追蹤消費者及員工狀況。

報道指，很多簡報標有「機密」字樣，標註時間為2014年9月23日，曾在2019或2020年修改，簡報最後標明「華為技術有限公司」版權所有，日期介乎2016至2018年。部分內容顯示是警察或政府機構特有的監視功能，暗示中國政府可能是目標客群，但以上資訊已在去年底移除。截至本月，部分監控產品已列入華為網站目錄，部分已刪除，但仍以華為合作夥伴公司品牌名稱在今年的政府採購文件或專利申請出現。

華為聲明稱，對報道提到的項目一無所知，強調華為與其他主要服務供應商一樣，提供符合業界通用標準的雲端服務。聲明指，華為沒開發或銷售針對任何特定群體的系統，並要求所有業務部門與合作夥伴遵守適用的法律與商業道德，保護私隱是該公司的首要任務。中國公安部、工業和信息化部及國務院新聞辦公室未回應報道。中國駐美大使館表示報道對華為的批評毫無根據，強調華為公開表示願意簽署「無後門」協議及在任何國家建立網絡安全評估中心，接受外部審查。