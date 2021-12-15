寧波促外來民眾就地過年　最多派500人民幣津貼

浙江寧波市、河南開封市等地政府近日發布通知，提倡外地民眾「就地過年」，並推出免費遊覽景點、生活津貼等優惠措施。其中浙江寧波市政府周二（14日）呼籲當地企業為留在崗位的員工發放「留崗紅包」、保障住宿和改善就餐環境等措施，市政府自下月26日至2月10日，為非當地戶籍的員工發專項補貼，每人最高獲500元（人民幣，下同，約621港元）。

寧波市政府辦公廳周二發布《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》，實施期由明年1月至12月。通知對農曆新年期間不停工、不停產的重點項目、重點工程、重點企業一線員工開展走訪慰問；鼓勵企業和行業協會為外地員工發放住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等。外地員工每人每日可獲得最少100元（約124港元）政府津貼。

河南開封周三（15日）發出倡議，認為明年元旦、農曆新年將至，人員流動、聚集急增，防疫壓力大，呼籲外地民眾「就地過年」。倡議提出，自即日起全市黨政機關、企事業、各行業不舉辦各種形式的大型會議、大型演出；提倡民眾網上拜年，減少走親訪友，家庭聚會、朋友聚餐控制在10人以下。對違反疫情防控法律法規，瞞報、虛報、緩報行程，不配合防疫工作，造成嚴重後果的民眾，將依法嚴肅處理。