廣州Omicron病例密切接觸者　乘高鐵返河南被隔離

廣東省廣州市周二（14日）發現全國第二宗新冠變種病毒Omicron病例，患者從上海乘坐飛機返回當地後，於居家隔離期間驗出受感染。河南衞輝市疫情防控指揮部同日接獲上海市疾控中心協查函，指當地一名段姓市民為上述病例的密切接觸者，並於周三（15日）發通知稱段某正接受集中隔離，已接受1次核酸檢測，結果顯示無感染。

經查，段某於上月27日搭加拿大航空AC025航班，從加拿大飛抵上海，入境後在當地接受14天集中隔離，期間4次接受核酸檢測均無感染。上周六（11日）隔離期滿後，段某分別乘高鐵、友人私家車和自行駕車返家，居家隔離期間與家人接觸均有戴口罩。自周日（12日）到周三，段某除了曾在家門口接過親戚送來的生活物品，並跟鄰居短暫交談，其餘時間均未外出或接觸過其他人。

衞輝市疫情防控指揮部要求，在以上時間內曾與段某有共同活動軌迹的人士，立即向所在村（小區物業）、工作單位或所住酒店報備，配合落實防控措施及接受核酸檢測。任何人如隱瞞不報，一旦造成疫情傳播，將依法追究相關責任。