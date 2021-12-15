法6國會議員訪台　料討論印太安全

法國友台小組主席以魯吉率領5名跨黨派國會議員訪台，眾人周三（15日）早上抵達桃園機場，並獲台外交部次長田中光迎接，展開一連5日的訪問之旅。此行旨在展開文化和經濟層面作交流，訪問團將與台灣的總統蔡英文以及多名部長會面。

以魯吉與國會外交委員會成員賴策（Jean-Luc Reitzer）、迪馬（Frédérique Dumas）、姆巴耶（Jean François Mbaye）、庫里奇（Aina Kuric）和布里庫（Jean-Louis Bricout），於早上8時半左右抵台，以魯吉對台灣發出邀請感到高興。台總統府發言人表示，蔡英文會於周四（16日）早上在總統府接見訪問團。

此外，訪問團亦會與行政院長蘇貞昌、立院院長游錫堃、外長吳釗燮等人見面，另會與經濟部、衞生福利部、大陸委員會等部門的首長舉行會談，預計下周日（19日）離台。這是繼法國參議院友台小組主席里夏爾10月率團訪台後，再度有國會議員為加深與台關係來訪。

以魯吉向來支持法台友好關係，2016年首訪台灣，預計雙方此次會就疫後經濟復甦、印太區域安全等政經議題交流，深化互惠互利的夥伴關係。