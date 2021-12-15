台派員出席民主峰會　國台辦批假民主真謀獨

美國上周召開「民主峰會」視像會議，邀請包括台灣在內的百多個國家和地區代表出席。有份出席會議的台行政院政務委員唐鳳，在會上聲明台灣是「對抗威權主義的最前線」。大陸國台辦發言人馬曉光周三（15日）表示，民進黨派人與會是個天大笑話，並再一次暴露其「假民主真謀獨」的本質。

馬曉光在周三舉行的國台辦例行記者會上就甚麼是民主，向民進黨提出10個問題，包括該黨在島內打壓異己，分化社會；選舉時花言巧語、開空頭支票，之後將承諾拋諸腦後；大搞權錢交易和黑金政治；鉗制輿論，製造寒蟬效應；濫用行政和司法資源，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士；為勾結境外反華勢力，不惜損害民眾利益和健康；不顧企業利益和經濟前途，在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠；散布攻擊抹黑大陸的假消息操弄民粹，煽動兩岸對立對抗；渲染所謂大陸軍事威脅，向外國求購軍火；插手香港事務無所不用其極，兜售所謂「援港計劃」，實際上吃香港的「人血饅頭」。

在周二（14日）舉行的「台美日印太安全對話」，有與會者聲稱要支持台灣對抗大陸。馬曉光批評民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，一些西方反華政客打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，都是在玩火。陸方正告他們停止這些勾當，否則只能玩火自焚。對於早前尼加拉瓜與台斷交、與大陸復交，馬曉光讚賞有關國家順應大勢，又歡迎所剩無幾的若干個所謂台灣「邦交國」認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。

另有英媒日前報道，在唐鳳出席民主峰會期間播出一張地圖，將大陸與台灣以不同顏色標示，因而遭白宮下令中斷播放畫面。美國共和黨參議員魯比奧於周二致函總統拜登要求說明。魯比奧批評拜登政府未停止試圖遷就北京，而調降台灣與會代表層級的做法，更展現出其軟弱。他要求政府交代是誰作出這項決定和背後原因，又計劃採取甚麼措施彌補錯誤。