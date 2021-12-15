美眾院通過禁進口新疆商品法案　8華企或列黑名單

美國眾議院周二（14日）表決一致通過《防止強迫維吾爾人勞動法案》，同意禁止進口來自中國新疆的商品，最快於周三（15日）獲參議院通過，並交總統拜登簽署成法。另有英媒引述消息指，美國將把另外8間中國公司列入投資黑名單，包括無人機製造商大疆，涉參與監控維吾爾人。

眾議院上周已通過上述舊版法案，但其內容與今年通過參議院的同名法案版本有別，故在獲得兩院通過後仍需經過協商調整，內容一致後再送回各自院會表決。現版本保留了「可推翻假定」，即假設所有新疆的貨品都涉及強迫勞動而製成。白宮發言人普薩基表示，拜登歡迎國會兩黨就法案達成共識，政府將與國會緊密合作實施該法案，確保全球供應鏈不牽涉強迫勞動。

《金融時報》引述兩名知情人士報道，美國將於周四（16日）把另外8間中國公司列入美國財政部的受制裁中國軍工企業名單，除了大疆，還包括人工智能公司曠視科技、依圖科技、超級電腦研發公司中科曙光等，美國投資者將不准投資這些公司。報道又指，這些公司已被列入另一份黑名單，禁止其使用美國技術。

另在土耳其，在野黨好黨周二在安卡拉舉行「人權及東突厥」發布會，稱在訪問53名新疆維吾爾受害者及家屬得出的報告顯示，有被關進集中營的維吾爾婦女被性侵及虐待，營內物質條件極度惡劣，有兒童被迫與父母分離。英國律師波拉克（Michael Polak）則宣布，準備在明年2月入稟阿根廷刑事法院，以「普遍管轄權」原則控告中國政府不人道對待維吾爾人。