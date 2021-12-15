劇集未播先打分　豆瓣平台疑現「水軍控評」捱轟

繼「超前點播（付費可提前觀看未正式播出的集數）」引起爭議，多個影片平台宣布暫停後，內地影片評分平台「豆瓣」近日也出現「超前點評」情況，引發輿論關注。內地官媒報道，涉事劇集尚未播出，豆瓣平台已出現大量疑似水軍評論，令公眾再次聚焦網絡水軍亂象。截至目前，豆瓣尚未回應。

內地新播的兩部懸疑劇《風起洛陽》和《誰是兇手》近日出現「超前點評」的現象，前者原定於本月1日晚上8時在影片平台上線，因技術緣故延遲一小時，詎料在豆瓣平台的短評打分區，有大量評分在原定上線時間集中湧入。另一部劇僅播放了女主角未出場的集數，卻有大批評論質疑女主角的演技、台詞等，待輿論發酵後，評論區出現大量評分。

內媒和網民質疑有水軍刷分「控評」，內地官媒記者以粉絲身份進入某水軍派單群，發現頻繁有人發出招聘兼職刷分「控評」，一條評論最高1元人民幣（約1.2港元）的價格，吸引大量水軍接單進行「控評」。

業內人士指出，此現象打破「先看作品再打分」的基本規則，對影視作品的口碑和觀看數據產生不利影響，導致製作公司經濟受損，破壞評分平台的客觀性與公信力。