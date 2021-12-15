台今增7宗確診1病例死亡　防疫酒店疑播疫

台灣周三（15日）公布新增7宗新冠肺炎境外輸入病例、新增1人死亡，無本土確診。周二（14日）一宗境外輸入病例在家中自主健康管理期間確診，外界質疑屬本土感染。台灣流行疫情指揮中心通報，確診者曾居住的防疫酒店鄰房有人周三確診，正調查是否交叉感染。

指揮中心說明，周二在家中確診的病例為一名30多歲女子，持台灣戶籍，今年11月26日從柬埔寨入境，在防疫酒店完成14天檢疫、返回宜蘭後發病確診。其防疫酒店鄰房一名30多歲男子周三確診，其到過美國，本月5日入境，翌日在防疫酒店出現喉嚨痛、右側扁桃腺腫脹及壓痛等病徵。當局將安排專家到酒店調查是否有交叉感染的情況。

另外，新增境外輸入個案為6男1女，年齡介乎20多至40多歲，分別自菲律賓、澳洲、印尼及美國入境，1人來歷調查中；其中3人為突破性感染。新增死者為一名50多歲台灣男性，有糖尿病史，今年6月5日曾確診，住院期間曾出現呼吸衰竭需要插喉，於8月中解除隔離，惟之後又出現肺纖維化和肺動脈高壓，最終因缺血性腸炎病敗血性休克，於11月19日死亡。台灣至今累計16,759宗確診，849人死亡。