尼加拉瓜終止與台貿易協定　下令使館2周內撤離

中美洲國家尼加拉瓜於上周四（10日）突然宣布與台灣斷交，隨即與中國大陸建交。台外交部其後表示後續的撤館等安排正在陸續進行中。但尼國媒體周三（15日）披露，該國總統奧爾特加已於周二（14日）經國會通過後緊急簽署法令，取消與台灣自2006年簽訂的自由貿易協定，並要求台大使館人員在聖誕節前夕撤離。

據台媒報道，過去台方與邦交國斷交，雙方多少會顧及情面，至少給予1個月的時間，讓駐當地使館處里館產、車輛、宿舍以及人員的後續安排。但奧爾特加卻罕見只給不到2周的時間，下令台使館於下周三（23日）完成撤離，顯見雙方關係已降至冰點。

斷交後，外界關注台尼雙方於2006年6月簽訂，並於2008年1月1日生效的自由貿易協定。台經濟部於上周五（10日）曾經表示，協定需由締約方通知另一方180天後才會失效，目前未接獲尼國通知，該協定仍然有效。

台媒引述外交部發言人歐江安稱，尼加拉瓜政府日前與台駐當地大使館協商過程中，已口頭要求使館及技術團人員在下周四前撤離。基於對等原則，外交部也相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過台駐尼大使館要求該國政府依據國際慣例，保護在當地台灣人員的安全，並給予行政操作便利。台媒周三就消息分別向外交部及經濟部查證，截至下午未獲回應。