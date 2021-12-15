妙齡女到橋下拾回文件後失蹤　現場沒閉路電視

安徽合肥市23歲女子牛建軍早前遠赴江蘇無錫市工作，近日晚上獨自上班途中，忽然離奇失蹤，至周三（15日）已失蹤第6天，仍然下落不明。附近小區居民表示，牛建軍失蹤前並無異常，失蹤地點附近並無閉路電視，事件已導致當地居民人心惶惶。

事發於上周四（9日）晚上10時許，在無錫富力喜來登酒店工作的牛建軍，當時正從宿舍步行前往酒店，期間曾穿過景鴻苑小區，但從該小區北門離開後便下落不明。小區的物業人員稱，牛女當時並無異常表現，但曾表示因文件意外掉到橋下，想從小區北門走到橋下檢回文件。

據報道，小區北門外緊鄰梁溪河，而涉事的蠡溪路橋則位於小區北門左側約50米處，根據牛女描述的文件掉落位置，緊鄰橋洞，該處沒有監控，只有一盞路燈。此外，橋洞下沒有可以上橋的通道，回到蠡溪路橋最近的路是從景鴻苑小區原路返回。

酒店工作人員事後回應稱，牛建軍在酒店工作約3個月左右，事發當天因沒有按時上班，且電話未能接通，才聯繫家屬報警。報道指，家屬事後已報警求助，並在網上發布尋人啟事，事件引起景鴻苑小區周圍的業主討論，祈求她能平安回家。警方則指，目前尚未發現牛女的下落，警方正全力尋找當中。