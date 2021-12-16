離婚女舉報前家姑吃空餉　買8層樓開9間舖

河南省周口市27歲女子劉銀月，近日拍片實名舉報其前家姑、中國農業發展銀行太康支行員工夏雪華坐吃空餉，擁有8套物業、9間商舖、4輛汽車，只使用名牌，巨額財產來歷不明。農發行周口分行周三（15日）證實支行員工有「夏X華」，已就舉報成立調查組，調查劉女說法的真偽。

劉銀月上周四（9日）指出，其前家翁是政府單位領導，名下資產數量受限制。2017年，夏雪華為買一套市值500萬元（人民幣，下同，約612萬港元）的物業，哄騙當時懷孕8個月的劉女「假離婚」，又承諾把物業登記至劉女名下，以此讓劉女借下190萬元（約232萬港元）貸款。惟「假離婚」最終卻變成真離婚，協議內容更被掉包成其前夫李曉斌毋須支付撫養費；而劉女自己反而負債纍纍，正面臨被剝奪撫養權。

劉銀月形容，夏雪華一家在當地有權有勢、一手遮天，兒女均在父親安排下入職政府單位；夏雪華性格強勢霸道，有嚴重的潔癖，每天要求劉女跪在地上擦地，即使劉女懷孕的時候也不例外；其前夫李曉斌亦曾對她施以家暴。劉女指摘，夏雪華一家上述的種種作為最終導致自己患上重度抑鬱症。她在片尾表示，「只求他們能放過我，讓我淨身出戶永不牽扯。」