美參院通過國防授權法案　邀台參與環太軍演

美國參議院周三（15日）通過2022財政年度的《國防授權法案》，將送交總統拜登簽署後生效。法案開支達7,682億美元（約6萬億港元），當中提出多個與台灣有關的議題，包括建議國防部邀台參與2022年環太平洋軍演，並呼籲制定計劃協助台方強化兩岸不對稱的防衞能力。

法案以89票贊成、10票反對通過，其中開支涉及威嚇中國大陸所提出的太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），佔71億美元（約553億港元）。另包括應對俄羅斯及中國大陸、援助烏克蘭軍方、加強與歐洲及波羅的海地區防衞，以及多項提升台灣自我防衞能力的具體措施。

在台灣方面，國會指出有關政策是維持美軍阻止中國大陸武力侵台的能力，並要求美防長自2022年至2027年，每年須遞交台灣防衞能力評估報告，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作，協助台方發展不對稱防衞能力；而第一份報告需在法案通過生效180天內提出。

國會另在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，使台灣能確保足夠的自我防衞能力。同時，促進美台雙方在戰略、政策與職能層級的交流，提高雙方軍事力量的互可操作能力、加強台灣後備力量等。