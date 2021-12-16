男子殺人潛逃14年落網　曾做流浪漢拾荒維生

上海市某酒吧於2007年曾發生一宗故意傷人致死案，一名男子被發現身中多刀，倒臥地上。警方隨後逮捕其中一名兇手，另有一名王姓男子潛逃14年，直至近日才落網。警方調查發現，王男涉殺人後，潛逃山東等地隱姓埋名，曾以流浪拾荒維生，生活拮据。王男落網後向警方承認殺人潛逃，目前已被批准逮捕。

警方當年接獲報案，指有一名邱姓男子腹部被人用刀捅傷，倒臥在地，送院搶救後不治身亡。警方調查發現，邱男參加朋友聚會時，與兩名男子發生口角，繼而動武，最終被捅死。警方隨即逮捕其中一名兇手，法院於2008年已作出判決，惟涉案的王姓男子事後不知所終。

直至近日，警方接獲一條線索，指山東臨沂市30多歲男子高飛，曾向別人透露自己早年在上海殺人，已在外逃亡多年。警方找到一名與他關係匪淺的女子，兩人為未有登記結婚的同居「夫妻」關係。警方找到他的照片後，經比對發現與王男十分相似，且年齡相符，隨後將其逮捕。

王男表示，當年得知自己捅死人後，為了逃避法律的制裁，潛逃多年，一直惶惶不安，曾輾轉江蘇無錫、常州等地，7年後返回祖籍山東，但一直不敢與親友見面。他向「妻子」謊稱是超出計劃生育的「黑戶」，無法辦理身份證，至今未與對方領取結婚證。