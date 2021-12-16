業主涉違法擴建別墅惹爭議　城管責令限期內拆除

內地傳媒早前踢爆，位於上海市浦東新區的「雲間綠大地」別墅小區內，一期110號別墅涉嫌「瘋狂」違建，不但向橫擴闊三分一的面前，由「三列」變成「四列」，甚至挖出下沉庭院，由「兩層」變成「三層」。事件引起輿論關注，由於「雲間綠大地」曾被稱為碧雲國際社區的「墅中之王」，該違建也被網民戲稱「最豪違建」。浦東新區金橋鎮城管執法中隊周一（13日）已責令業主限期拆除違建，否則將強制拆除。

據報道，「雲間綠大地」一期110號別墅在長達兩年的裝修施工中，多次涉嫌違法搭建被叫停4次，業主曾4度簽下承諾書，但仍以9米高的黑色防塵布作為「掩護」，繼續展開違建工程。至今年11月11日，業主拆除圍板及防塵布後，更火速搬入，造成「實際入住」的既成事實，企圖以此避開「拆違整改」。違建部分已與原始建築混為一體，令別墅結構發生巨大變化，城管勘查後，共發現6處違法建築，面積達170.93平方米，比較產證建築面積270.39平方米，違法擴建逾63%。

當地多個部門召開會議討論後，金橋鎮城管執法中隊已採取措施，對小區綠城物業公司立案查處，同時要求物業公司收集整理違建別墅內8位居民的情況，敦促業主自行整改。另外，城管又責令業主周一起的7日內自行拆除違法建築，逾期不拆除的，鎮政府將依法報請浦東新區政府強制拆除。此外，物業公司已對業主違反《業主公約》提起民事訴訟，浦東新區人民法院經已受理。