北大學霸弒母案庭前會議延期　兇手寫5萬字求諒解

北京大學27歲高材生吳謝宇2015年在福建福州家中弒母，早前遭福州市中級人民法院一審判處死刑，惟他不服上訴。內地傳媒周三（15日）引述吳的代表律師徐昕稱，受新冠肺炎疫情管控影響，原定於周五（17日）召開的庭前會議已延期，具體時間將另行通知；另吳在獄中手寫了5萬字的信件，分別給了親屬及被騙錢的受害者，希望獲待對方諒解，爭取一線生機。

內媒報道中披露吳謝宇的身世，吳謝宇1994年在福建南平出生，由於是同輩中唯一的男丁，故深受家人寵愛，其祖母離世前的遺言更要求家人，無論如何都要保住吳謝宇這條命。吳的母親謝天琴在當地某中學任職教師，從小到大，吳的成績均非常優異，曾考獲全市第二名的成績，更考入北京大學經濟學院。然而，成績優異並沒讓吳謝宇變得自信，身上的缺陷讓他從小就感到自卑。

吳謝宇曾表示，小時候曾因皮膚問題，被同學嘲笑「髒死了」，後來又因為患哮喘，動不動就咳嗽，又被嘲笑「喘得跟個破風箱似的」。漸漸的，他把自己的內心封閉起來，常常覺得自己不夠好，又不想辜負父母對自己的期待，所以只能拚命讀書，用優異的成績報答他們。在庭審上，吳謝宇曾坦言，自己除了讀書，什麽都不會。

吳謝宇就讀高中時，其父親發現自己患上肝癌，但為了不影響兒子學習，便未告知實際病況。結果在父親病逝後，吳謝宇感到懊惱、內疚和氣恨，一度處於崩潰邊緣，既痛恨親友沒把父親的病情如實告訴自己，讓他錯過陪伴父親的機會，更認定親友沒全力救助父親，想要報復親友。後來，他發現母親因父親之死陷入極大的悲痛，單方面認為母親厭世、想要自殺，便想到要與母親一起回到父親的身邊。

至2015年7月10日下午5時許，吳謝宇以啞鈴杠毆打謝的頭部，殘忍地了結母親的生命。殺害母親後，吳又以帶着母親到美國學習的名義，先後向親友借款144萬元人民幣（約179萬港元）；其舅舅卻因無法追回欠債，導致要借高利貸來維持生活，最終與妻子離婚。吳則拿着該些錢肆意揮霍，甚至去嫖娼賭博。

吳謝宇聲稱，自己曾萬念俱灰、一心求死，但聽到一審死刑判決後，重新燃起求生的欲望，認為自己的未來還有無限的可能，不想就這麽死了。在等候二審宣判時，吳在獄中寫下了5萬字的諒解書，請求被自己傷害過的親友原諒，希望他們給他一個活下去的希望。