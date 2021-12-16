5年發表逾60篇論文　90後多產美女副教授惹議

湖北省武漢市華中科技大學副教授、博士生導師胡玥，出生於1990年，28歲當上副教授、碩士生導師，30歲更成為博士生導師。除了是學霸，胡再又擁有高顏值，年紀比不少學生還要少，因而在網絡走紅。但近日她卻因為被指在5年發表60多篇SCI論文，因而登上熱搜榜。

資料顯示，胡玥於2012年獲取華東理工大學應用化學學士學位，4年後再獲愛丁堡大學化學博士學位。2016年，她入職華中科技大學武漢光電國家研究中心，長期從事太陽能電池光電材料的理論與實驗研究。她在自我介紹中提到自己近年發表的SCI論文中，以第一或通訊作者身份發表的論文共21篇。但有網民表示，胡玥入職大學前以第一作者發表的論文只有4篇，入職之卻平均每月發表一篇，質疑有「灌水」之嫌。

胡玥所在的課題組組長、華中科技大學教授韓宏偉對此解釋，作為課題組的老師，會集體帶一批學生進行指導，如果老師有貢獻的話，就會把名字寫進論文去。除第一作者、共同第一作者和通訊作者，其他老師作為參與者，貢獻可能只有1%或者10%。由於該課題組人數較多，發表的文章也比較多，才因而造成誤解。

事件曝光後，網上亦出現針對胡學歷的質疑。其中，華中科技大學曾稱胡高考時以湖北省理科前800名成績考入華東理工大學，但後來被發現其成績不入前800名，而胡解釋自己當時記不清名次，才作出錯誤的表述。在大學裏，胡甚受學生歡迎，對有關網上針對胡的質疑，有學生對記者稱，「胡老師平時對我們挺好的」，又希望記者不要打擾她。

SCI（科學引文索引）是由美國科學資訊研究所出版的期刊文獻檢索工具，由於收錄的文獻均具有影響力，因此也被視為對科學研究評價的一價依據，被SCI收錄的論文總量及被引用的次數愈多，便反映學術團隊的研究能力和學術水平愈高。