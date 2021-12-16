內地審核網絡短片新規　禁止未授權剪輯影視節目

內地針對網上短片泛娛樂化、低俗庸俗媚俗問題持續整頓，中國網絡視聽節目服務協會於周三（15日）發布有關網絡短片內容的審核標準細則，當中禁止未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段，以進一步保護影視劇版權。

新版細則結合文娛領域綜合治理的新要求，對2019年版細則原有21類100條標準進行全面修訂，內容規定短片節目等不得出現展現「飯圈」亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞；引誘教唆公眾參與虛擬貨幣「挖礦」、交易、炒作等內容。

另這次修訂的細則還針對利用未成年人製作不良節目、違規傳播廣播電視和網絡視聽節目片段、未經批准擅自引進播出境外節目等問題作出規範。監管部門對不利於未成年人身心健康的內容作出具體定義，包括早戀、打架毆鬥、吸毒、性暗示等。網絡短片平台應當建立未成年人保護機制，採用技術手段對未成年人在線時間予以限制，設立未成年人家長監護系統，有效防止未成人沉迷短片。

細則又規定短片平台不得為包括吸毒嫖娼在內的各類違法犯罪人員及黑惡勢力人物提供宣傳平台；不得宣揚不良、消極頹廢的人生觀、世界觀和價值觀的內容，包括拜金主義、享樂主義、喪文化等。